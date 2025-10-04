Com gol de pênalti polêmico no último lance, Grêmio perde para o Bragantino fora de casa

A sequência invicta como visitante do Grêmio no returno não sobreviveu ao jogo deste sábado (4). Após um bom primeiro tempo em Bragança Paulista, o Tricolor teve um pênalti polêmico marcado no último lance da partida. Após jogar todo o segundo tempo com um a menos, e apesar de toda a reclamação dos atletas gremistas no campo, Jhon Jhon converteu a penalidade e garantiu a vitória por 1 a 0 para o Bragantino.
Agora, com o próximo compromisso apenas no dia 16 de outubro por conta de outra parada para a data Fifa, a comissão técnica espera pelo retorno de alguns jogadores do departamento médico para a reta final do Brasileirão.
A expectativa de contar com reforços não se confirmou totalmente. Mesmo com a volta de Kannemann, que formou a dupla de defesa com Noriega, Mano perdeu Marcos Rocha para a partida. O lateral deu lugar a Gustavo Martins. Marlon atuou pelo lado esquerdo. No meio, a mesma estrutura do empate com o Santos foi repetida. Dodi, Arthur e Edenilson jogaram juntos. Pavon ficou como ponta direita, com Aravena pela esquerda. André Henrique foi o centroavante.
A estratégia do Grêmio foi parecida com a de outros jogos fora de casa. O time esperava o adversário mais perto da própria área. Mas em Bragança Paulista, o Tricolor mostrou qualidade ao atrair a marcação quando recuperava a bola e sair em velocidade para explorar o contra-ataque.
No primeiro lance do jogo, o Grêmio chegou perto do gol. Marlon avançou e fez o cruzamento. Antes de André Henrique ter chance de finalizar, Cleiton interceptou a tentativa de passe. A única chance perigosa do Bragantino na primeira etapa aconteceu logo na sequência. Aos três minutos, Thiago Borbas completou cruzamento de Vanderlan, e a bola passou ao lado do gol defendido por Grando.
Melhor em campo, o Tricolor seguia com o domínio das ações. Gustavo Martins arriscou de fora da área. Cleiton se atrapalhou ao tentar fazer a defesa e mandou para escanteio aos 17 minutos.
Aos 21, o Grêmio construiu outra boa oportunidade. Marlon acertou belo lançamento para Aravena. O cruzamento do chileno encontrou Edenilson. Só que Guzmán Rodríguez se atirou na bola e evitou o gol gremista.
Kannemann expulso
No fim do primeiro tempo, Kannemann foi expulso. Antes de uma cobrança de falta na intermediária, o defensor se enroscou com Pedro Henrique. O zagueiro da equipe paulista caiu no campo, o árbitro parou o lance e expulsou o argentino. O VAR revisou o lance e reforçou a decisão de campo. A partida ficou parada por mais de sete minutos enquanto o camisa 4 se recusava a sair de campo.
Na volta do intervalo, o Grêmio veio com uma mudança. João Lucas entrou no lugar de Edenilson. O primeiro lance de perigo foi paulista. Gabriel Grando fez boa defesa no reflexo. Jhon Jhon lançou Matheus Fernandes, que tocou sem querer na bola. Mesmo assim, o goleiro gremista reagiu rápido e evitou o gol da equipe paulista aos nove minutos.
Para tentar conter o volume do Bragantino, Mano fez outra mudança. O técnico sacou André Henrique e colocou Wagner Leonardo. Aravena saiu da ponta e virou a referência do ataque.
No primeiro lance após as trocas, os donos da casa perderam um gol incrível. Thiago Borbosa recebeu completamente livre na marca do pênalti e chutou por cima do gol. Grando, um minuto depois, teve que trabalhar para evitar o gol dos adversários. Marlon perdeu a bola e Fernando foi acionado. O chute do centroavante exigiu boa defesa do goleiro gremista.
Três zagueiros e pressão
A mexida para o trio de defensores reduziu a capacidade do Grêmio de contra-atacar. E colocou o Bragantino com ainda mais campo para avançar em busca do gol. Aos 38 minutos, outra oportunidade incrível desperdiçada pelos paulistas. Fernando recebeu cruzamento nas costas de Wagner Leonardo e finalizou para fora.
A última mexida de Mano foi colocar Amuzu no lugar de Pavon, extenuado. Com o pé direito, de uma finalização de dentro da pequena área, Grando fez outra defesa decisiva nos acréscimos.
No último minuto do jogo, nova polêmica. Uma finalização de Praxedes acertou o braço de Marlon. O VAR foi acionado, e o árbitro Lucas Casagrande foi ao monitor avaliar o lance. O pênalti foi marcado. John John converteu a cobrança, no último lance da partida.
O jogo contra o Bragantino poderia ter terminado com um resultado melhor. Mas pelas circunstâncias da partida, com tantos desfalques, expulsão e um pênalti polêmico, o Grêmio termina o tour por São Paulo com um empate comemorado e a derrota deste sábado muito criticada pelas circunstâncias da arbitragem.
Agora a comissão técnica terá 10 dias para recuperar os jogadores antes de voltar a campo no dia 16 de outubro.
Brasileirão — 27ª rodada — 4/10/2025
Bragantino (1)
Cleiton; Nathan Mendes (Andrés Hurtado, INT), Pedro Henrique, Guzman e Vanderlan; Fabinho (Praxedes, 35'/2ºT), Matheus Fernandes (Juninho Capixaba, 13'/2ºT) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Vinicinho, 13'/2ºT), Thiago Borbas e Laquintana (Fernando, INT)
Técnico: Fernando Seabra
Grêmio (0)
Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Camilo, 24'/2ºT), Pavon (Amuzu, 39'/2ºT), Edenilson (João Lucas, INT) e Aravena (Alex Santana, 24'/2ºT); André Henrique (Wagner Leonardo, 13'/2ºT)
Técnico: Mano Menezes
GOL: Jhon Jhon (B), aos 60 minutos do 2º tempo
CARTÕES AMARELOS: Nathan Mendes (B); Dodi, Alex Santana, Mano Menezes, André Henrique e Marlon (G)
CARTÃO VERMELHO: Kannemann (G)
ARBITRAGEM: Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.
PÚBLICO: 3.861
RENDA: R$ 137.070,00
LOCAL: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Próximo jogo
Quinta-feira, 16/10 – 19h
Grêmio x São Paulo
Arena do Grêmio – Brasileirão (28ª rodada)
