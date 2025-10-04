Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Com gol de pênalti polêmico no último lance, Grêmio perde para o Bragantino fora de casa

Com 10 em campo durante todo o segundo tempo e penalidade assinalada pelo VAR, Tricolor é derrotado por 1 a 0 no interior paulista

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS