Com edema muscular, Alysson deve ser desfalque do Grêmio contra o Bahia

Alysson deve ser desfalque contra os baianos. André Ávila / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes deve ter mais um desfalque confirmado para o jogo contra o Bahia, neste domingo (19), em Salvador. Com um edema muscular na panturrilha direita, Alysson deve ser preservado da viagem ao Nordeste.

Embora o edema não configure uma lesão, ele acende o sinal de alerta para um problema mais grave, caso não seja realizado o tratamento adequado. Em situações como essa, o departamento médico do Grêmio costuma optar pelo afastamento do jogador para evitar complicações.

Assim, a tendência é que Alysson seja baixa no duelo diante do Bahia. Seu substituto já está definido por Mano Menezes: o argentino Pavon, que teve atuação destacada na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, será titular na Fonte Nova.

Além da ausência de Alysson, o Grêmio não contará com o volante Dodi, suspenso. O colombiano Cuéllar pode retornar ao time, enquanto Kannemann e Marlon voltam de suspensão. O goleiro Volpi segue fora, também em tratamento de um edema muscular.

Mano Menezes comanda o último treinamento do Grêmio na manhã deste sábado (18), no CT Luiz Carvalho. No início da tarde, a delegação embarca para Salvador.