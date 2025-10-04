Com duas novidades, Grêmio está escalado para enfrentar o Bragantino

Aravena inicia entre os 11. Lucas Uebel, Grêmio

O Grêmio está escalado para enfrentar o Bragantino, a partir das 18h30min deste sábado (4), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão.

Em relação ao time que enfrentou o Santos, na última quarta-feira (1º), são duas novidades. Aravena e Kannemann iniciam nas vagas de Alysson (suspenso) e Wagner Leonardo.

Com isso, Mano Menezes manda a campo o Grêmio com: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavon, Aravena e André Henrique.