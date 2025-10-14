Com aporte de Celso Rigo, Grêmio coloca em dia salários atrasados

Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio colocou em dia os salários de setembro, que estavam atrasados desde o início de outubro. Nesta manhã, o empresário, agora conselheiro, Celso Rigo fez um aporte financeiro para o clube.

O Tricolor enfrenta problemas de fluxo de caixa após atraso no pagamento da patrocinadora master.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Alex Bagé e confirmada por Zero Hora com o próprio empresário Celso Rigo. Os valores foram transferidos nas primeiras horas desta terça-feira para as contas do clube. Na sequência do dia, o pagamento para os jogadores será realizado. A quantia não é admitida publicamente.

O Grêmio confirma que teve atraso no recebimento do dinheiro acertado contratualmente com a Alfa, casa de apostas que estampa a marca na camisa desde fevereiro de 2025. Com isso, teve que atrasar o pagamento dos salários aos atletas previstos pela CLT, que corresponde a 60% do montante.

Ciente da situação e também para evitar algum tipo de problema para a instituição, como queda de desempenho na finalização do Brasileirão, Celso Rigo fez contato com os atuais dirigentes gremistas para oferecer auxílio financeiro.

"Sem juros"

O acordo, como foi nos últimos anos, prevê a devolução conforme disponibilidade do caixa do clube. A devolução terá “correção monetária sem o acréscimo de juros”, segundo explicou o empresário.