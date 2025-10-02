Com apoio de Celso Rigo, Odorico Roman confirma candidatura à presidência do Grêmio

O Grêmio tem mais um nome confirmado na disputa pela presidência do clube. Apoiado pelo empresário Celso Rigo, Odorico Roman confirmou a sua candidatura nesta quinta-feira (2). Ele será o nome apoiado pelo grupo que estruturou a chapa de Marcelo Marques, que se retirou do processo eleitoral. Antonio Dutra será o vice de futebol, além de integrar a relação de nomes que formarão um eventual Conselho de Administração.

— Recebi essa convocação para concorrer uma vez mais. Levar a gestão a um nível profissional. Temos um projeto construído e que precisa ser executado para o Grêmio mudar de patamar. Investimentos na base, no time profissional e no feminino. Cuidar da Arena. Levar o Grêmio a conquistar títulos pela organização — disse Odorico.

A chapa formada pelo grupo formado por Odorico, Dutra e Celso Rigo elegeu 120 conselheiros na eleição do último sábado (27/9) para a renovação do Conselho Deliberativo. E, segundo o empresário, esse movimento definiu pela escolha do candidato.

— Odorico é o nome de consenso dentro do nosso grupo. É um vencedor, ganhou títulos pelo Grêmio. É disso que estamos precisando para voltar a vencer. Terá todo meu apoio. Estarei junto — afirmou Rigo.

Odorico Roman é economista. Entrou no Conselho Deliberativo do Grêmio em 2010. Integrou as direções das gestões Fábio Koff (2013/2014) e de Romildo Bolzan (2015/2016). Em 2016, ingressou no departamento do futebol, tendo atuado como diretor e depois vice-presidente. Participou das campanhas da conquista da Copa do Brasil e da Libertadores.

Outro ex-vice de futebol que está na corrida presidencial é Paulo Caleffi. Na sexta-feira passada (26), ele anunciou a decisão de voltar a ser candidato. Dirigente entre 2022 e 2023, ele desistiu de concorrer na época do anúncio feito por Marcelo Marques da compra da Arena. Também já manifestaram o desejo de disputar a eleição presidencial Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi.

Antes da eleição para a presidência do clube, a política gremista focará na eleição da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena deste mês. Em seguida, ainda em outubro, será realizada a votação para a presidência no Conselho Deliberativo. Conforme o estatuto, caso mais de uma chapa supere a cláusula de barreira de 20% dos votos, haverá em novembro um pleito aberto aos associados para escolher o novo presidente do clube.