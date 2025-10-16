Com a volta de protagonistas, Grêmio recebe o São Paulo na Arena

Marcos Rocha e Cuéllar são opções para Mano Menezes. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio volta aos jogos depois da data Fifa, a penúltima do calendário de 2025, com uma cara diferente. Depois dos desfalques e ausências no time antes da parada mais recente, a equipe terá o retorno de peças importantes para a partida desta quinta-feira contra o São Paulo.

Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius serão titulares na Arena, após a ausência contra Santos e Bragantino. Um trio para qualificar o Tricolor na busca pelos três pontos no Brasileirão.

O encontro com o São Paulo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Com 33 pontos, contra 38 do adversário desta quinta, a equipe de Mano Menezes terá a chance de vencer um adversário direto na briga por uma vaga à Libertadores do ano que vem.

O jogo-treino no último sábado confirmou que o Grêmio teria quase força máxima para o retorno ao campeonato. Tiago Volpi, Monsalve e Willian ainda serão desfalques para tratarem suas lesões, mas a comissão técnica aprovou os reforços vindo do departamento médico. Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius serão três apostas de Mano para buscar a vitória sobre o São Paulo.

— A gente vem aí de uma boa passagem em casa a partir do Gre-Nal, e depois fomos aos dois jogos fora de casa, achei que, na segunda parte de Santos, a equipe caiu um pouco de rendimento. Então não conseguiu sustentar o resultado, depois, em Bragança, todos viram o que aconteceu, a equipe estava bem, e acho que é isso que temos que continuar fazendo aqui. Se continuar assim, trabalhando com mais lucidez, como está acontecendo na maioria das etapas do jogo, podemos enfrentar qualquer adversário — projetou o técnico, de olho na reta final do Brasileirão.

Apesar da expectativa de utilização de ambos, a direção ainda aguarda por decisão do STJD sobre o pedido de anulação dos cartões recebidos por Kannemann e Marlon na derrota para o Bragantino. A dupla não foi relacionada para o jogo desta quinta.

Salários em dia

O período sem jogos, no entanto, também teve notícias importantes fora dos gramados. Por conta do atraso dos repasses de uma das patrocinadoras do clube, o Grêmio não pagou parte do salário do grupo de jogadores na data acertada. Um aporte feito por Celso Rigo ajudou a direção a quitar o valor na última terça-feira.

Como chega o São Paulo

Adversário nesta rodada, o São Paulo também passou por polêmicas de arbitragem recente. O clube paulista teve um pênalti não marcado no clássico contra o Palmeiras na última rodada. Em participação no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na última terça-feira (14), o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, comentou que partida entre as equipes exigirá cuidado redobrado da arbitragem depois dos episódios recentes:

— Vai ser o jogo mais fiscalizado do futebol mundial. Porque são os dois clubes que recentemente foram extremamente prejudicados e de uma maneira quase que indefensável — e completou:

— Eu acho que é um jogo que além da questão desportiva ele apresenta esse desafio da arbitragem ser absolutamente precisa porque qualquer erro que o árbitro cometer, seja pra um clube, ou para o outro, vai dar margem a muita reclamação.

Recuperado, Lucas será opção para o técnico Hernán Crespo na Arena. Mas Oscar, principal investimento da equipe paulista na temporada, sofreu lesão muscular e não viajará para Porto Alegre.