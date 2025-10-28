Colunistas opinam: Noriega deve ser zagueiro ou volante no Grêmio?

Apenas dois de seus 10 jogos foram como volante. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Noriega chegou ao Grêmio como volante, mas foi improvisado na zaga logo em sua estreia, contra o Flamengo, no Maracanã. Foi bem e, por isso, somado aos desfalques na defesa, seguiu na posição na maioria das partidas até aqui.

Apenas dois de seus 10 jogos foram como volante: no triunfo contra o Vitória, na Arena, e na derrota para o Bahia, em Salvador.

Titular antes da chegada do peruano, Wagner Leonardo tem ficado no banco, assim como Gustavo Martins, que por vezes é improvisado na lateral. Kannemann forma dupla de zaga com Noriega. No Departamento Médico, ainda estão: Balbuena e Rodrigo Ely.

Pensando nisso, Zero Hora consultou alguns de seus colunistas para saber: Noriega deve ser zagueiro ou volante. Veja as opiniões abaixo.

Noriega deve ser zagueiro ou volante?

Maurício Saraiva

Zagueiro. Noriega no Grêmio é de nível superior como zagueiro que domina o lugar do campo em que atua e ainda tem saída de bola com passe qualificado. Na zaga, acima da média. De volante, comum.

Diogo Olivier

Os jogos têm mostrado que Noriega vai melhor como zagueiro. Melhora a saída de bola. Falta-lhe mobilidade para ser o volante que se exige hoje em dia. É um primeiro volante conservador, só de marcação.

Leonardo Oliveira

Noriega mostrou nesta sua arrancada que se sai melhor como zagueiro, protegido e usufruindo da sua boa saída de bola. A pequena amostragem como volante acabou prejudicada pela atuação pavorosa em Salvador. O Grêmio foi ao Peru buscar um volante e encontrou um bom zagueiro, que ainda precisa de ajustes e tem bom lastro de evolução.