Coligay ganha série de TV com Irandhir Santos; gravações em Porto Alegre já começaram

Coligay: a pioneira no futebol brasileiro. Agência RBS / Agencia RBS

A história da primeira torcida organizada LGBTQIA+ do Brasil vai virar série. Conforme o jornal O Globo, a série “Coligay”, produção do Canal Brasil em parceria com a Casa de Cinema de Porto Alegre, começou a ser gravada no último domingo (5), na Capital.

Dirigida por Paulo Machline, a trama terá o ator Irandhir Santos (Renascer) como um dos escolhidos para viver um dos protagonistas da história, surgida na torcida do Grêmio anos 1970, em plena ditadura militar.

Ainda sem data de estreia informada, o roteiro é assinado por Patricia Corso, Raul Perez, Fernando Américo e Luiz Filipe Noé. O projeto, que também será lançado como filme em 2026, é uma coprodução da Ventre Studio, da Casa de Cinema e da +Galeria.

Irandhir Santos esteve recentemente no remake de "Renascer", da TV Globo. Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

A Coligay

Volmar Santos, à época gerente da boate gay Coliseu, em Porto Alegre, resolveu reunir um grupo de frequentadores e amigos em 1977 e fundar aquela que é a primeira torcida organizada LGBTQIA+ do país.

A estreia da Coligay foi na partida entre Grêmio e Associação Santa Cruz (combinado entre o FC Santa Cruz e o EC Avenida), realizada em 10 de abril do mesmo ano pelo Gauchão, vencido pelo Tricolor.

O surgimento da torcida ficou marcado tanto pela vitória do Tricolor quanto pelo preconceito. Naquela tarde, no Olímpico, o time do técnico Telê Santana venceu a partida por 2 a 1. Contudo, integrantes da mais nova organizada do clube sofreram uma tentativa de agressão por parte de próprios gremistas.

Documentário disponível

A colunista de Zero Hora Queki Rodrigues contribuiu para o documentário “Por que essa torcida mete medo em quem odeia gays”, disponível no YouTube. A produção do Peleja, com 18 minutos de duração, conta desde a origem da organizada em uma boate de Porto Alegre, até o seu final, no ano mais vitorioso da história do clube, em 1983.