Clubes mexicanos demonstram interesse na contratação de polêmico atacante do Grêmio

O atacante Cristian Olivera recebeu duas sondagens do futebol mexicano nos últimos dias. O uruguaio tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2027, mas a tendência é de que uma negociação em definitivo ocorra nos próximos meses. O Tricolor não vai se opor a uma saída em caso de proposta oficial.

Os clubes interessados são mantidos em sigilo, mas, segundo apurou a reportagem de Zero Hora, um deles já iniciou conversas com o estafe do jogador em busca de um acordo para a próxima temporada. O Grêmio acompanha a situação e, caso uma proposta oficial chegue próxima ao valor investido pelo clube no início de 2025, a negociação deverá ser concluída.

Recentemente, o próprio Cristian Olivera pediu a seus empresários que busquem um novo clube para 2026. O desejo do uruguaio é ser titular, mas, no momento, o técnico Mano Menezes tem outras opções para o setor ofensivo. Contra o São Paulo, o camisa 99 foi utilizado no segundo tempo e acabou desperdiçando uma chance clara de gol.

Além das poucas oportunidades recebidas, Cristian Olivera também foi cobrado pela diretoria devido ao seu comportamento fora de campo. Alguns atos de indisciplina, como atrasos e entrevistas sem autorização, renderam uma multa ao uruguaio.

— Peço desculpas à torcida. Tanto à torcida quanto aos companheiros por ter falado isso. A verdade é que não foi intencional. Mas quero agradecer a torcida e aos companheiros por me darem confiança. Bom, hoje (contra o São Paulo) não saiu o gol, mas ganhamos. Ganhar é o que importa. Vamos para cima, Grêmio — disse o uruguaio após a vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo.

No início de 2025, o Grêmio desembolsou 4,5 milhões de dólares pela contratação de Kike. O atacante atuava pelo Los Angeles FC, clube que disputa a Major League Soccer.