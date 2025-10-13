Cinco promessas para o torcedor do Grêmio ficar de olho na final do Brasileirão sub-17

Tricolor enfrenta o Atlético-MG pelo título do Brasileirão sub-17. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O torcedor do Grêmio terá a chance de ver o futuro do clube em campo nesta segunda-feira, às 20h, na Arena. O Tricolor inicia a disputa das finais do Brasileirão sub-17 contra o Atlético-MG. A partida de volta será no dia 18 de outubro, às 11h, na Arena MRV.

Por mais que seja interessante ver uma equipe de jovens talentos ser campeã, o clube espera que esses jogadores que entrarão no campo da Arena estejam em breve fazendo o mesmo pela equipe principal.

Zero Hora apresenta cinco nomes que estão em alta no clube, com expectativa de confirmarem em breve a aposta no time profissional.

Confira os nomes das apostas gremistas

Luis Eduardo, zagueiro do Grêmio.

Luis Eduardo

1m86cm

16/1/2008 (17 anos)

Zagueiro

Integrado ao time profissional, o defensor fez as últimas três partidas do Brasileirão sub-17. Além de ser zagueiro, também já foi utilizado como lateral-direito. Foi nessa posição improvisado que fez sua estreia pelo time principal.

É muito elogiado pela velocidade, leitura de jogo e antecipação. Será opção de Mano Menezes quando encerrar sua participação no campeonato de base. Foi capitão da seleção na campanha do título do Sul-Americano sub-17 neste ano.

Tiaguinho, volante do Grêmio.

Tiaguinho

1m74cm

2/2/2008 (17 anos)

Volante e meia

Outro jogador que fez apenas as últimas três partidas do Grêmio na competição. Atuará como segundo volante, ao lado de Danilo, para dar início aos lances de ataque e auxiliar na marcação aos jogadores do Atlético-MG. É definido internamente como "extraclasse" pelo potencial que mostrou contra adversários até três anos mais velho que ele nas categorias de base.

Foi utilizado em momentos como meia, com mais responsabilidades ofensivas, mas sua função mais natural é como um volante com liberdade para atacar. Foi assim que deu a assistência no empate em 1 a 1 com o Palmeiras que colocou o Grêmio na decisão do campeonato.

Gabriel Mec, meia-atacante do Grêmio.

Gabriel Mec

1m70cm

11/04/2008 (17 anos)

Meia-atacante

Uma das principais apostas no clube. Desceu do time profissional para as últimas partidas do Brasileirão sub-17. Como outro destaque da categoria atua na faixa central, Mec foi utilizado pelo lado esquerdo de ataque contra o Palmeiras. Não é necessariamente um atacante de velocidade, mas ameaça marcadores com técnica e bom drible.

Perdeu alguns meses deste ano por conta de uma lesão no tornozelo, mas é presença certa na lista da seleção brasileira que disputará o Mundial sub-17. Foi relacionado para alguns jogos com o time profissional nas últimas semanas, mas ainda não foi utilizado por Mano Menezes.

João Borne, meia do Grêmio.

João Borne

1m71cm

29/2/2008 (17 anos)

Meia-atacante

É um dos dois titulares do time gremista desta segunda-feira (13) que não teve passagem pela escolinha do clube. Contratado junto ao Santa Cruz, de Alagoas, é um dos principais nomes da categoria sub-17 do Brasil. Mesmo que jogue com a camisa 10, e atue na faixa central do campo, não é um meia tradicional.

É considerado como um ponta de lança, um meia-atacante que tem presença frequente na área do adversário para finalizar. E os números que ele soma na temporada mostram sua eficiência nesse quesito. Em 31 jogos, marcou 27 gols.

Benjamin, ponta do Grêmio.

Benjamin

1m69cm

14/7/2009 (16 anos)

Ponta

Mesmo que não esteja entre os titulares para iniciar a partida contra o Atlético-MG, Benjamin é um nome para o torcedor guardar. É mais um jogador do molde dos pontas revelados no Grêmio nos últimos anos.