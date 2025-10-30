Chapa de Paulo Caleffi se manifesta após pedido de impugnação

Chapa de Paulo Caleffi publicou nota em resposta ao pedido de impugnação. Reprodução / YouTube GZH

As eleições para presidente do Grêmio ganharam novos capítulos na noite desta quarta-feira (29). A Chapa 2, liderada pelo candidato Odorico Roman, pediu a impugnação da Chapa 1, de Paulo Caleffi, por conta de um possível conflito de interesses envolvendo o filho de um dos candidatos a vice-presidente.

De acordo com a Chapa de Odorico Roman, o filho de Luigi Antônio Gerace seria empresário de jogadores, o que, segundo o regimento interno do clube, é proibido. Com base nessa informação, foi solicitado o pedido de impugnação da Chapa 1.

Por sua vez, a Chapa de Paulo Caleffi divulgou uma nota pública na manhã desta quinta-feira (30), rebatendo as acusações e afirmando que apresentará documentos comprovando que João Pedro Pohl Gerace, filho do candidato a vice-presidente, não possui mais ligação com jogadores de futebol. A reportagem de GZH tentou contato com João Pedro, mas ainda não obteve resposta.

Prazo de 48 horas

O caso está sendo analisado pela Comissão Eleitoral do Grêmio. O presidente Almir Porto, em contato com a reportagem de GZH, confirmou que recebeu o pedido de impugnação da Chapa 1 na manhã desta quinta-feira e concedeu um prazo de 48 horas para os esclarecimentos necessários.

Um relator foi designado para acompanhar o caso. É importante destacar que o pedido de impugnação não impede a realização do pleito marcado para a noite desta quinta-feira, com as três chapas inscritas.

A partir das 19h30, em segunda chamada, ocorre o processo eleitoral com o voto dos conselheiros. As chapas que alcançarem 20% dos votos avançam para o segundo turno. No dia 8 de novembro, com o voto dos associados, o Grêmio conhecerá o seu novo presidente."

Confira a nota da Chapa 1:

"A impugnação apresentada pela Chapa 2 não se sustenta tecnicamente, tendo por único objetivo tumultuar o processo eleitoral (o que já se tornou rotina).

Assim que a Chapa 1 for formalmente notificada a responder, uma vez que, a representação foi vazada para influenciadores antes de qualquer trâmite dentro do conselho deliberativo, iremos apresentar todos os documentos que deixarão clara a manobra eleitoreira.

Seguimos firmes com o propósito de debater projetos em prol do Grêmio."