Chance de Grêmio jogar Série B em 2026 é menor que 1%, aponta UFMG

Grêmio venceu com três gols de Carlos Vinícius. Jeff Botega / Agencia RBS

A vitória contra o Juventude por 3 a 1 no último domingo (26) na Arena deixou a permanência do Grêmio na Série A mais próxima. Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), passadas 30 rodadas, o Tricolor tem 0,79% de chance de disputar a Série B em 2026.

É o menor número alcançado pela equipe de Mano Menezes desde a 27ª rodada. O percentual havia subido para 4% após a goleada sofrida contra o Bahia em Salvador no jogo passado. Segundo a UFMG, 10 times têm mais chances de serem rebaixados no campeonato.

O Grêmio ainda alimenta a chance de jogar a Libertadores na próxima temporada. No entanto, as probabilidades são baixas. O Tricolor tem 2,2% de chances de se classificar para o principal torneio do continente.

Para a Sul-Americana, os números são maiores. Conforme a UFMG, o time gaúcho tem 68,2% de probabilidade de estar na competição do ano que vem.

Como foram as chances de rebaixamento do Grêmio nas últimas rodadas

27ª rodada - 7,2%

28ª rodada - 1,8%

29ª rodada - 4%

30ª rodada - 0,79%