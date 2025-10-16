Presidente Alberto Guerra e empresário Marcelo Marques assinarão os documentos no auditório da Arena. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio comunicou que será oficializada na tarde desta quinta-feira (16) a transferência da gestão da Arena. O ato está agendado para iniciar às 16h30min, no auditório do estádio, pouco antes do confronto com o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Estarão presentes o presidente Alberto Guerra e o empresário Marcelo Marques, responsáveis pela assinatura dos documentos. Porém, conforme já comunicado pela assessoria do clube, não haverá entrevistas.

Compra da gestão

Inaugurada em dezembro de 2012, a Arena foi comprada em julho deste ano. Cumprindo uma promessa de campanha, o empresário Marcelo Marques — que, na época, era um dos pré-candidatos à presidência do clube — acertou o pagamento de R$ 50 milhões para a Arena Porto Alegrense em nove parcelas e mais R$ 80 milhões para a empresa Revee, que detinha dois terços do crédito pela construção do estádio.

Em um primeiro momento, ficou acertado que Marques doaria a gestão do estádio ao Tricolor a partir de janeiro de 2026. Porém, ao se retirar da corrida eleitoral em setembro, o empresário manifestou o desejo de antecipar a entrega à atual diretoria.

A saída de Marques da vida política do clube foi comunicada um dia depois da eleição para o Conselho Deliberativo. O empresário será homenageado pelo Grêmio pela doação da Arena.