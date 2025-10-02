CEO da Arena do Grêmio anuncia saída de cargo na gestão do estádio

Troca da gestão ocorreria em janeiro do próximo ano, mas foi antecipada para novembro. Renan Mattos / Agencia RBS

Após mudança na data de entrega da gestão da Arena ao Grêmio, que agora será no começo de novembro, uma nova movimentação envolvendo o estádio aconteceu. Nesta quarta-feira (1°), Marlon Passos, que atuava como CEO da Arena, anunciou a sua saída da gestão.

O comunicado foi feito por meio de postagens em uma rede social do advogado, que atua como um braço direito de Marcelo Marques.

Na manifestação, Passos revela que deixou o cargo por não concordar com a transferência da gestão para o Grêmio em novembro. Antes, o planejamento indicava que o movimento seria realizado em janeiro de 2026.

Conforme informado pelo colunista de GZH Jocimar Farina, ainda existem pendências entre a Metha e o Tricolor, que podem impedir a entrega da gestão no próximo mês.

Segundo Passos, a mudança foi feita de forma urgente e causa instabilidade nas pessoas envolvidas. Mesmo assim, ele reforçou em diferentes momentos da postagem a admiração e respeito pelo empresário Marcelo Marques, a quem ele classificou como um "fiel escudeiro".

Marlon Passos ainda informou que seguirá na equipe jurídica da atual gestão para auxiliar na transição. Por mais que não seja mais o principal nome, ele ainda estará à disposição dos envolvidos para ajudar no que for necessário para concluir o processo.

Confira a manifestação completa de Marlon Passos

"Prezados amigos. Sempre procurei manter o maior resguardo possível, evitando entrevistas e, quando necessário, aparecendo da forma mais discreta. Mas dentro da transparência que julgo necessária com todos os que me acompanharam nesta jornada à frente do processo de aquisição e reestruturação da Arena do Grêmio, comunico que estou me afastando da gestão do estádio neste momento.

Foi uma jornada desafiadora e gratificante. Desde o primeiro momento em que iniciamos essa negociação, me dediquei de forma incansável. Onde havia objeção, busquei criar soluções. Fiz isso todos os dias até que, no dia 11 de julho, o negócio foi concluído para a felicidade de toda a torcida do Grêmio. Não foi fácil, admito. Mas nunca estive sozinho: tive o apoio do meu time, e no Marcelo — assim como ele em mim — um fiel escudeiro.

Com a assinatura, fui incumbido de conduzir a transição, não apenas no aspecto jurídico, mas também na gestão do estádio e, principalmente, das pessoas envolvidas. Foi um desafio maravilhoso, que agora deixo por respeito à minha trajetória profissional e, essencialmente, com a sensação de dever cumprido.

Cuidamos incansavelmente das pessoas. Funcionários da Arena precisavam de segurança para que o torcedor voltasse a se sentir em casa. E o time da Arena fez isso com maestria, com base nos princípios de Marcelo. Trouxemos nova motivação, reorganizamos custos, trocamos diretoria, implantamos uma cultura de foco no cliente. Tudo caminha bem e melhor do que o previsto até este momento.

Minha saída é motivada essencialmente pela nova fase que se inicia, a partir da decisão, alheia à minha vontade, de que a transferência seja feita de forma urgente ao Grêmio, algo que atropela o profissionalismo do planejamento prévio e gera instabilidade nas pessoas envolvidas. Sei da ansiedade para que tudo se resolva logo, mas é necessário que se respeite o tempo, com organização, de modo que não posso compactuar com tamanha instabilidade.

Escrevi cuidadosamente a sugestão de texto de alteração do estatuto do clube para preservar a Arena. Espero que não tenha sido em vão. Sempre entendi que a gestão deveria ser entregue ao clube após essa alteração, porque isso, para mim, é o verdadeiro legado. Torço para que aconteça.

Portanto, e talvez até por uma incapacidade pessoal, não consigo seguir assim. Não tenho habilidade para participar de decisões que impactam vidas, empresas e instituições sem pensar nas consequências.

A partir deste novo encaminhamento, outros profissionais ficarão também responsáveis pela transição da gestão e atuarão ao lado do Grêmio. São eles o Dr. Marcelo Pierdoná e o Sr. Marcelo Amaral, designados pelo Marcelo Marques para seguirem com as finalizações. Além deles, ficará o staff de Marcelo Marques que está há mais de 60 dias vivenciando o dia a dia da operação do estádio, composto por dois profissionais capacitados para esta etapa final.

Marcelo que é, sem dúvida, uma das pessoas mais inspiradoras que conheço: inspira pela visão de negócio, pela simplicidade, pela família que construiu e, claro, pelo amor ao Grêmio. Agradeço muito pela confiança no meu trabalho e da minha equipe, pelo respeito mútuo e pela parceria para que pudéssemos fazer o melhor pelo Grêmio. Seguirei ainda junto à equipe jurídica e de gestão para garantir que a transição seja existosa. No entanto, agora não mais como 'número 1', mas como um membro externo que estará à disposição para auxiliar no que for necessário à conclusão dos trabalhos (transição ao clube).

Por fim, cumprimento a cada um que colaborou nesta caminhada exitosa, seja da minha equipe pessoal, seja da Arena Porto-Alegrense, da Metha ou do Grêmio. Agora retorno aos meus negócios aproveitando para agradecer publicamente toda a compreensão e o suporte que meus colaboradores me ofereceram durante este período.

Saudações a todos!