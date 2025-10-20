Ceni revela estratégia envolvendo Kannemann na goleada do Bahia sobre o Grêmio

Kannemann esteve presente em três lances decisivos da partida contra o Bahia. Lucas Uebel / Gremio.net

A construção da goleada do Bahia sobre o Grêmio, na noite deste domingo (19), em Salvador, passou diretamente pela atuação de Kannemann. Técnico do time baiano, Rogério Ceni revelou ter montado uma estratégia para jogar em cima do argentino, envolvendo o centroavante Willian José.

— Kanneman é um jogador de muita caça e de muita marcação individual. Então, nós tentamos abrir um pouco espaço com o Willian (José), fazendo este quarto homem de meio, baixando um pouco mais e deixando o Tiago para fazer a função na última linha, de (camisa) nove — descreveu.

Ídolo gremista, o zagueiro esteve presente em três lances decisivos da partida. No primeiro, erra o passe que gera o contra-ataque para o gol de Iago. No segundo, erra o bote no próprio Willian José e ainda chega atrasado para travar o chute de fora da área.

Por fim, já nos acréscimos, tenta proteger a bola e a indefinição com o goleiro Gabriel Grando acaba aproveitada por Rodrigo Nestor para fechar a conta em 4 a 0.

— Se o zagueiro não vem, nós criamos superioridade no meio. Se o zagueiro acompanha, nós temos o espaço para jogar nas costas. Assim, dentro das características dos atletas adversários, a gente tenta sempre encaixar. O Willian não é um jogador que vai atacar espaço, não é a dele. Mas, é um jogador técnico, que consegue fazer o jogo fluir — comentou Ceni.

A partida contra o Bahia, neste fim de semana, representou o retorno de Kannemann ao time titular do Grêmio. Expulso na derrota para o Bragantino, antes da parada da data Fifa, o zagueiro cumpriu suspensão diante do São Paulo.