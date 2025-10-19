CBF usa cor azul na comemoração do título do Atlético-MG sobre o Grêmio e gera polêmica

Galo foi o campeão brasileiro sub-17. Rafael Leandro / Atlético-MG / Divulgação

O sábado que deveria ser de celebração para o Atlético-MG terminou em frustração e protesto contra a CBF. Após conquistar o título inédito do Brasileirão sub-17 sobre o Grêmio, o clube mineiro se irritou com a escolha da cor do papel picado utilizado na cerimônia de premiação.

O Galo ficou incomodado com o fato de a festa ter sido realizada com papel picado azul — cor associada ao Tricolor, adversário na final, e também ao arquirrival Cruzeiro.

Conforme a ESPN, a entidade que comanda o futebol brasileiro não providenciou papéis nas cores preto e branco, tradicionais do Galo, por acreditar que o Grêmio seria campeão após vencer o jogo de ida por 4 a 1.

Na partida de volta, realizada na Arena do Galo, o Atlético protagonizou uma virada histórica: venceu por 3 a 0 no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis por 4 a 2, garantindo o troféu.

A surpresa veio no momento da comemoração, quando uma chuva de papel picado azul tomou conta do gramado. A atitude foi considerada desrespeitosa pelo clube mineiro, que cobrou explicações da CBF. A entidade prometeu uma retratação.