CBF reconhece erros de arbitragem contra o Grêmio, e Tricolor exige árbitros de gabarito para seus jogos

Pênalti marcado em lance envolvendo Noriega e Bernabei no Gre-Nal é um dos reclamados pelo Tricolor. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio esteve na sede da CBF nesta semana para formalizar um protesto contra os erros de arbitragem que, segundo o clube, ocorreram ao longo de 2025 em competições nacionais. A Comissão de Arbitragem reconheceu a maioria dos erros elencados.

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, dos 15 lances apontados pelo Tricolor, nove foram reconhecidos pela entidade. Além disso, o clube exigiu que os árbitros escalados para seus próximos jogos sejam do alto escalão, incluindo os responsáveis pelo VAR.

Na polêmica derrota para o Bragantino, a CBF havia escalado uma dupla pouco conhecida para comandar a partida: Lucas Casagrande foi o árbitro de campo, enquanto Gilberto Rodrigues de Castro Júnior atuou no VAR. A Comissão de Arbitragem reconheceu os erros cometidos contra o Grêmio e suspendeu a dupla.

Os dirigentes gremistas não detalharam quais foram os outros lances reconhecidos pela CBF, mas confirmam que, desde a primeira reunião entre o clube e a Comissão de Arbitragem — realizada em maio deste ano, com a presença do coordenador técnico Luiz Felipe Scolari —, a entidade máxima do futebol brasileiro admitiu a ocorrência de diversos erros contra o Grêmio neste ano.

Anulação de cartões

Desta vez, o clube foi representado pelo diretor-executivo Luís Vagner Vivian. No encontro, o Grêmio também solicitou a anulação dos cartões aplicados a Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo) na partida contra o Bragantino. A procuradoria do STJD já emitiu parecer favorável à anulação, mas ainda é necessária a homologação do presidente do Tribunal.