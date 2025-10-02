CBF divulga áudio do VAR de gol anulado do Grêmio contra o Santos

A partida entre Grêmio e Santos na última quarta-feira (1º) contou com mais um lance polêmico em que o árbitro de vídeo teve que agir. Ainda no primeiro tempo, Alysson abriu o placar para o Tricolor na Vila Belmiro, mas o gol foi anulado pelo VAR por toque de mão de Edenilson.

Nesta quinta (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da conversa entre a cabine e o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, assim que o gol foi marcado.

— Tem possível mão aqui. Preciso entender aqui se essa mão tem deliberalidade. Tem um ganho tático, amortece e posiciona para esse jogador finalizar. Recomendo a revisão para possível mão — analisou o árbitro de vídeo Diego Pombo Lopez após rever a jogada.

Chamado para rever o lance na beira do gramado, Zanovelli teve o mesmo entendimento do colega.

— Ele acaba ajeitando. A mão dele está aberta e em posição antinatural. Vou marcar tiro livre indireto, sem cartão amarelo — concluiu o árbitro.

Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o gol não deveria ter sido anulado.

— Como a bola bate na mão de um jogador e quem faz o gol é outro, esse toque passa a ser interpretativo. Não caracteriza aquela ideia de que pegou na mão é falta. Não, é interpretar se há a posição natural, se o jogador está com o braço em uma posição natural. E para mim, o jogador do Grêmio está com o braço em posição absolutamente normal. Absolutamente normal — disse Diori, que entendeu o lance como legal.