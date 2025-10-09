CBF divulga áudio do VAR de expulsão de Kannemann contra o Bragantino: "Excelente decisão"

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (9) o áudio do VAR na expulsão de Kannemann contra o Bragantino, ainda no primeiro tempo.

O árbitro Lucas Casagrande expulsou o argentino de forma direta, antes mesmo do time paulista bater falta para dentro da área do Grêmio. Casagrande considerou conduta violenta contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária.

Após o cartão vermelho, Gilberto Castro Jr., responsável pelo VAR, revisou o lance e concluiu que a decisão do árbitro de campo estava correta.

"Para mim, está claro. Na câmera 4, ele dá soco no rosto do adversário. Pode confirmar o cartão vermelho. Excelente decisão", diz Castro Jr.

O cartão vermelho foi ratificado e o Tricolor ficou com 10 homens em campo. Casagrande não foi chamado para rever o lance.

Na segunda, a Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar o árbitro e o operador de VAR que atuou na partida entre Bragantino e Grêmio.

Segundo Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem do Grupo RBS, o vermelho foi exagerado.