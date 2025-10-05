CBF divulga análise do VAR em lance de pênalti no jogo entre Bragantino x Grêmio: "Braço em ação de bloqueio"

Marlon condenou a decisão da arbitragem. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A partida entre Bragantino e Grêmio foi marcada por lances com decisões polêmicas da arbitragem. Na noite deste sábado (4), horas após o final do jogo, a CBF divulgou as conversas entre o árbitro Lucas Casagrande e a equipe do VAR.

No material divulgado pela entidade, a justificativa para o pênalti de Marlon ter sido confirmado foi a posição do braço do jogador. Mas antes do pênalti ter sido assinalado, o grupo avaliou o lance.

Assista à análise do VAR

Responsável pelo VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior avalia inicialmente se teve um toque da bola na perna de Marlon.

— Desvia na perna? — questionou, antes de avaliar se recomendava a revisão para o pênalti.

— Ela muda de rotação. Tem uma ação de bloqueio do braço. A mão está fora do corpo no momento de contato — disse antes de pedir a revisão.

Análise na cabine

Lucas Casagrande foi até a cabine para avaliar o lance. O árbitro da partida, após rever o vídeo, teve dúvidas se a bola não tocaria no corpo de Marlon. Mas após ver o recorte, decidiu confirmar o pênalti em concordância com o responsável pelo VAR

— Braço em posição antinatural, em ação de bloqueio. Vou reiniciar com tiro penal, sem cartão — decidiu.

O Grêmio protestou duramente da confirmação do pênalti. O diretor de futebol Guto Peixoto afirmou que a direção fará outra reclamação formal à CBF.

Veja a análise de Diori Vasconcelos sobre o lance