Grêmio

Revisão
Notícia

CBF divulga análise do VAR em lance de pênalti no jogo entre Bragantino x Grêmio: "Braço em ação de bloqueio"

Árbitro Lucas Casagrande marcou pênalti em lance de Marlon no final da partida 

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS