CBF afasta árbitros de Bragantino x Grêmio e de São Paulo x Palmeiras

A medida representa mais um capítulo em uma série de erros que vêm marcando o Brasileirão. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A Comissão de Arbitragem da CBF decidiu afastar os árbitros e operadores de VAR que atuaram nas partidas entre Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras, ambas marcadas por fortes reclamações e polêmicas na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo nota oficial divulgada neste domingo (5), os profissionais serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" antes de um eventual retorno à escala.

A medida, embora apresentada como técnica, representa mais um capítulo em uma série de erros que vêm marcando o Brasileirão. Na prática, o afastamento funciona como uma "geladeira" — uma forma de resposta imediata às críticas de clubes e torcedores, mas que pouco contribui para resolver o problema central: a falta de consistência e de transparência nas decisões dentro de campo.

Clássico paulista

No Morumbi, o clássico entre São Paulo e Palmeiras terminou em 3 a 2 para o time alviverde e gerou revolta do lado tricolor. O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam da Silva foram duramente criticados pelo presidente Júlio Casares, que publicou nas redes sociais um vídeo com cinco lances polêmicos e acusou a arbitragem de ter "manchado o Brasileirão". (confira abaixo)

As queixas do São Paulo se concentraram, principalmente, em dois lances: um pênalti não marcado de Allan sobre Tapia, ainda com o time da casa vencendo por 2 a 0, e na falta cometida por Andreas Pereira em Marcos Antônio, já no segundo tempo, que poderia ter rendido um cartão vermelho ao jogador alviverde.