Carlos Vinícius iguala sequência de Jardel e vira aposta do Grêmio no Brasileirão

Carlos Vinícius marcou três gols contra o Juventude. Jeff Botega / Agencia RBS

Carlos Vinícius cumpre à risca o roteiro para conquistar o torcedor Grêmio. De cabeça, de pênalti ou de canela, o centroavante mostrou que sabe fazer gols. Uma característica fundamental para a função que ele cumpre.

A figura do centroavante é uma das mais apreciadas pelo torcedor do clube. Obsessão de dirigentes históricos, como era Cacalo, o camisa 9 mostra a cada rodada que está pronto para ser referência na equipe. São seis gols em sete jogos.

Números que o colocam em evidência nesta nova equipe que se formou após a chegada de reforços na janela de julho. E que o deixam como esperança na tentativa gremista de ainda alcançar uma das vagas à Libertadores em 2026.

O desempenho de Carlos Vinícius nessa arrancada no Brasileirão iguala a marca de um dos nomes históricos do clube. Em 1995, Jardel também marcou seis gols em seus primeiros sete jogos no Brasileirão.

Contratado para ser alternativa a Braithwaite, o jogador vindo da Europa supera em números todos os centroavantes das últimas 10 participações gremistas na competição. Nem Luis Suárez, Diego Souza ou Luan, três referências para os gremistas, conseguiram números tão expressivos.

Autor de três gols na vitória sobre o Juventude, Vinícius recebeu uma série de elogios de Mano Menezes. O técnico lembrou os bastidores da contratação do jogador e de como a vontade do atleta foi importante para a realização do negócio. O mesmo tipo de dedicação que ele vê em campo do atacante.

— Carlos Vinícius é centroavante. Vocês conhecem tão bem quanto eu, porque o Rio Grande do Sul sempre aplaudiu grandes centroavantes. Teve em suas equipes vencedoras sempre grandes centroavantes. E ter um assim vale muito para o treinador. Além de definidor, segura a bola na frente, incomoda demais os zagueiros, se entrega para a equipe como um jogador que é o sonho de todo treinador. Ele é a cara do Grêmio, por isso está aí, está se entregando dessa maneira. Os jogadores adoraram ele, gostam dele, trabalham por ele se for preciso, e ele também trabalha pelos seus companheiros — disse Mano, na entrevista coletiva após a partida.

O rendimento do centroavante é parte fundamental do rendimento recente da equipe. Nos três jogos em que o ex-jogador do Tottenham marcou, o Grêmio registra três vitória. E duas delas, o 2 a 0 sobre o São Paulo e o 3 a 1 sobre o Juventude, apenas com gols do atacante. Destaque na função com a camisa do Tricolor entre 2003 e 2004, Christian comentou sobre a adaptação do time.

— O time saber que tem uma peça dessas é de extrema importância, faz parte da espinha dorsal de um time vencedor, e o centroavante, goleiro, de uma ponta a outra, são peças fundamentais dentro do esquema de uma equipe. O Grêmio tá conseguindo aí montar um esquema pra fazer com que essa peça funcione. Acho que tem muito também da parte do esquema, e o Mano tá tendo sabedoria pra mexer com isso. O Grêmio também vinha de um modelo de jogo que não favorecia muito o centroavante. Favorecia mais os extremos — opinou o ex-centroavante.

Contra o Corinthians, neste domingo, Carlos Vinícius novamente será uma das apostas do Grêmio. Para buscar um resultado positivo na casa dói rival, o jogador novamente carregará a expectativa de gols e referência para os companheiros em campo.

Rendimento dos centroavantes do Grêmio em seus primeiros sete jogos do Brasileirão desde 2015:

Braithwaite

4 gols

1 assistência

Suárez

2 gols

2 assistências

Diego Souza

2 gols

1 assistência

Diego Tardelli

0 gols

André

2 gols

Lucas Barrios

2 gols

1 assistência

Luan

1 gol

2 assistências