Carlos Vinícius avalia os dois gols pelo Grêmio contra o São Paulo: "Atacante tem que estar pronto"

Atacante gremista fez os dois gols da vitória contra o São Paulo. Duda Fortes / Agência RBS

Com o apoio do torcedor na Arena, o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), em jogo da 28ª rodada do Brasileirão. O centroavante Carlos Vinícius marcou os dois gols da partida, sendo um na primeira etapa e outro no segundo tempo, de pênalti.

O jogador de 30 anos foi o destaque da partida e elogiou a atuação do time após o apito final. Ao ser questionado sobre o primeiro gol, quando aproveitou a bola que sobrou na área para finalizar forte, ele explicou que a rápida reação foi o diferencial para marcar.

— O atacante tem que estar pronto para todas as ações, seja ela positiva ou negativa. E a bola sobrou para mim ali. E como dizem, o centroavante tem que matar, não há hipótese. A reação tem que ser rápida — disse o jogador, bem-humorado.

Carlos Vinícius ainda comentou sobre a atuação do Grêmio diante do São Paulo. Segundo o atleta, a equipe não começou da melhor forma, mas soube reagir e aproveitou a confiança para acertar jogadas de ataque. Ele ainda acredita que a vantagem poderia ter sido maior.

— No início a gente iniciou um pouco desorganizado, principalmente na primeira pressão comigo. Mas a gente ajustou. E dentro desse ajuste, saiu o primeiro gol. A equipe foi ganhando confiança. Para além de defender bem, jogou bem com bola, principalmente nas transições. Conseguimos ali encaixar boas jogadas. E a verdade é que poderíamos ter saído aqui com resultado bem elástico — lembrou o atacante.

O Grêmio volta a jogar neste domingo (19), às 20h30min, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor ocupa a 11ª colocação com 36 pontos.