Candidatos à presidência do Grêmio explicam por que querem ser presidente

Conselheiros votam nesta quinta-feira (30): chapas que alcançarem 20% dos votos avançam para a disputa no pátio. Omar Freitas / Agencia RBS

Acontece nesta quinta-feira (30) o primeiro momento da eleição do próximo presidente do Grêmio. Na eleição no Conselho Deliberativo, marcada para as 19h, estão aptas a receberem votos três chapas. Elas são encabeçadas por: Paulo Caleffi (Chapa 1 — Juntos pelas Três Cores), Odorico Roman (Chapa 2 — Odorico com apoio de Celso Rigo) e Jorge Bastos (Chapa 3 — Grêmio de novo).

As chapas que superarem o percentual de 20% dos votos dos conselheiros presentes avançam para a disputa junto ao associado do clube. A votação dos sócios está marcada para 8 de novembro.

Zero Hora convidou candidatos à presidência do Tricolor a apresentarem sua motivação para a disputa. Confira a manifestação de cada um: