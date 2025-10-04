Bragantino x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Bragantino e Grêmio se enfrentam neste sábado (4), às 18h30min, pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
O Tricolor vem de um empate, na última rodada, contra o Santos. O mesmo aconteceu com o Bragantino, que ficou na igualdade com o Mirassol.
Escalações para Bragantino x Grêmio
Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzman e Vanderlan (Juninho Capixaba); Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Thiago Borbas e Henry Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.
Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavon, Aravena e André Henrique.
Arbitragem para Bragantino x Grêmio
Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.
Onde assistir a Bragantino x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Bragantino e Grêmio
Grêmio
O Grêmio parece ter mesmo superado seu pior momento na temporada. São quatro jogos de invencibilidade, e oito pontos conquistados nos últimos 12 disputados. No entanto, ainda sofre com desfalques. Nomes importantes do ataque, como Willian e Carlos Vinícius, seguem fora.
Bragantino
O Bragantino enfrenta um momento de turbulência, especialmente se comparado ao início de Campeonato Brasileiro. Nos últimos 15 jogos, o time paulista tem apenas uma vitória. Juninho Capixaba, ex-Grêmio, deve voltar ao time titular.
Acompanhe em tempo real
