Bragantino x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Bragantino e Grêmio se enfrentam neste sábado (4), às 18h30min, pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O Tricolor vem de um empate, na última rodada, contra o Santos. O mesmo aconteceu com o Bragantino, que ficou na igualdade com o Mirassol.

Escalações para Bragantino x Grêmio

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzman e Vanderlan (Juninho Capixaba); Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho; Lucas Barbosa, Thiago Borbas e Henry Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavon, Aravena e André Henrique.

Arbitragem para Bragantino x Grêmio

Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Andrey Luiz De Freitas (PR). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior.

Onde assistir a Bragantino x Grêmio

Como chegam Bragantino e Grêmio

Grêmio

O Grêmio parece ter mesmo superado seu pior momento na temporada. São quatro jogos de invencibilidade, e oito pontos conquistados nos últimos 12 disputados. No entanto, ainda sofre com desfalques. Nomes importantes do ataque, como Willian e Carlos Vinícius, seguem fora.

Bragantino

O Bragantino enfrenta um momento de turbulência, especialmente se comparado ao início de Campeonato Brasileiro. Nos últimos 15 jogos, o time paulista tem apenas uma vitória. Juninho Capixaba, ex-Grêmio, deve voltar ao time titular.

