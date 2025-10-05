Bragantino 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Em jogo marcado por polêmicas, o Grêmio foi derrotado pelo Bragantino neste sábado (4), pela 27ª rodada do Brasileirão. De pênalti, Jhon Jhon marcou o único gol da partida e sacramentou a vitória do Massa Bruta no apagar das luzes no Estádio Cícero de Souza Marques.
A equipe do técnico Mano Menezes jogou com um a menos desde os 42 minutos do primeiro tempo, quando Kannemann foi expulso em lance polêmico. Com um a menos, o Grêmio não conseguiu atacar e pouco produziu ofensivamente.
O Bragantino pressionou o Tricolor e obrigou o goleiro Gabriel Grando a fazer diversas defesas. O 0 a 0 parecia certo até que, no último lance do jogo, o VAR recomendou a revisão de um lance com Marlon. O árbitro Lucas Casagrande marcou o pênalti para o Massa Bruta, convertido por John John.
Com a derrota, o Grêmio estaciona nos 33 pontos. A equipe volta a campo contra o São Paulo, na Arena, no dia 16.
Confira o gol e os melhores momentos de Bragantino x Grêmio
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.