Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (19), às 20h30min, pela 29ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador.
O Tricolor vem de vitória contra o São Paulo por 2 a 0, na última rodada. Já o time baiano perdeu o clássico para o Vitória pelo placar de 2 a 1.
Escalações para Bahia x Grêmio
Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araujo ou Cauly); Ademir, Sanabria e Tiago. Técnico: Rogério Ceni
Grêmio: Grando; Marcos Rocha, Noriega (Gustavo Martins), Kannemann e Marlon; Cuéllar (Noriega), Arthur e Edenilson; Pavon (Alysson), Carlos Vinicius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes
Arbitragem para Bahia x Grêmio
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Bahia x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada logo após Inter x Sport;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere anuncia a transmissão.
Como chegam Bahia e Grêmio
Bahia
O time baiano perdeu o clássico Ba-Vi para o Vitória e desperdiçou a chance de encostar no G-4 do Brasileirão. Com 43 pontos, tem seis a menos do que o Mirassol, quarto colocado.
Grêmio
Nos últimos cinco jogos, o Tricolor gaúcho somou oito pontos e se aproximou da parte de cima da tabela. Agora, é 11º, com 36 pontos, a sete do primeiro time dentro do G-6.
O técnico Mano Menezes poderá contar com os retornos de Kannemann, Marlon e André Henrique, que cumpriram suspensão contra o São Paulo na Arena.
