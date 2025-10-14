Autor de dois gols na final do Brasileirão sub-17 é filho de campeão da América pelo Grêmio; saiba quem é

Lucca abriu e fechou a goleada gremista por 4 a 1 sobre o Atlético-MG na Arena. ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

O protagonista da goleada do Grêmio no primeiro jogo da decisão do Brasileirão sub-17 é filho de um coadjuvante da campanha gremista do Bi da América, em 1995.

Autor de dois gols contra o Atlético-MG, na Arena, na segunda (14), o jovem Lucca é o caçula de Rafael Jaques, reserva do histórico time comandado por Felipão no século passado.

Natural de Brasília, o também atacante Lucca chegou ao Grêmio em 2023. Hoje, com 17 anos, é tratado como mais uma das jovens promessas da categoria de base do Tricolor — bem como foi com seu pai na década de 1990. No sub-17, costuma ser reserva. Mesmo assim, já soma 21 gols em 62 jogos nesta temporada — sendo 24 como titular.

Na ida da final do Brasileirão da categoria, ele ocupou a vaga de Harlley, que teve um desconforto muscular antes da partida. Com dois gols, o primeiro e o quarto, Lucca se destacou e ajudou a encaminhar a conquista inédita para o Tricolor em cima do Atlético-MG — ele também já havia marcado contra o Palmeiras, na semi. A volta é neste sábado (18), na Arena do Galo.

Lembra dele?

Rafael Jaques estreou pelo Grêmio em 1994, em um amistoso contra o Peñarol. Valdir Friolin / Agencia RBS

O pai de Lucca já passou pela mesma etapa que ele na década de 1990. Gaúcho de Porto Alegre, Rafael Jaques surgiu entre os profissionais em 1994, promovido por Felipão.

Contudo, não somou tantas partidas como titular. Na campanha do Bi da América, em 1995, marcou um dos gols na vitória contra o El Nacional, o último jogo da fase de grupos, quando o Grêmio já estava garantido no mata-mata e foi a campo com equipe mista.

Saiu do Grêmio em 1996 e rodou por clubes do Brasil e do Mundo, como Goiás, São Paulo, Sport, Guarani, Honda-JAP, Real Betis-ESP, Rayo Vallecano, União de Leiria — onde foi treinado por José Mourinho. Seu último time foi o Sampaio Corrêa, em 2009.

Encontro entre pai e filho na Arena

Lucca e Rafael Jaques na Arena, em jogo do São José contra o Grêmio, em 2019. Eduardo Torres / São José/Divulgação

Rafael Jaques começou sua trajetória como treinador em 2017, no São José. Ficou por dois anos no comando do time. Curiosamente, em 2019, em partida contra o Grêmio, na Arena, pelo Gauchão, posou para foto (acima) com seu filho, Lucca, à época com 11 anos e que fazia parte da escolinha do Zeca.

Depois, o ex-jogador comandou equipes como Remo, Pelotas, Caxias, Sergipe, Central e River do Piauí. Atualmente está sem clube.

