Atlético-MG x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final do Brasileirão sub-17

Atlético-MG x Grêmio: tudo sobre o jogo de volta da final do Brasileirão sub-17. Arte GZH

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 11h, pela partida de volta da final do Brasileirão sub-17 de 2025. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Na ida, o Tricolor venceu por 4 a 1, com gols de Lucca, duas vezes, João Borne e Roger. Na volta, o Grêmio pode perder por até dois gols de diferença que conquista o título da competição.

Escalações para Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG: Kaio; João Pedro Mathias, Vitor, Pedro Xavier e Rafael Martins; Luiz Henrique, João Pedro e Hendel; Riquelme, Wallysso e Caua Campos. Técnico: Henrique Teixeira.

Grêmio: Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luiz Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Gabriel Mec e Lucca. Técnico: Ruimar Kunzel.

Arbitragem para Atlético-MG x Grêmio

Daniel Alejandro Hidalgo (RR), auxiliado por Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

Onde assistir a Atlético-MG x Grêmio

A Rádio Gaúcha inicia a transmissão às 10h;

O SporTV anuncia a transmissão da partida.