Atacante vira principal candidato a novidade no time do Grêmio contra o Bragantino

Mano tem Amuzu como forte candidato. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tem uma baixa importante para o jogo diante do Bragantino, no sábado (4). O atacante Alysson recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e está fora do jogo em Bragança Paulista.

Sem o jogador, que é um escape de velocidade na equipe, Mano Menezes pode dar oportunidade a Amuzu. O belga teve ótima atuação contra o Vitória e foi o escolhido para atuar na vaga de Alysson durante o jogo na Vila Belmiro.

Por outro lado, um dos pontos de atenção é a condição física de Amuzu. O jogador tem capacidade de atuar, em média, 45 minutos, e vem sendo utilizando no segundo tempo dos jogos.

Outra alternativa para Mano seria escalar Aravena por ali. Contudo, o técnico entende que o chileno atua mais por dentro, como segundo atacante ou centroavante.

Por fim, há duas possibilidades menos prováveis. Uma delas seria a entrada de Dodi, com Edenilson sendo deslocado para o lado direito. A outra, a entrada de Cristaldo.

No sistema defensivo, duas trocas estão garantidas. Kannemann e Marcos Rocha, preservados em Santos, voltam normalmente ao time. O último treino antes da partida acontece nesta sexta-feira (3). A atividade será realizada no CT do Corinthians.