Atacante revela lesão e reclama da reserva no Grêmio: "Me tirou sem dar explicação"

Atleta ficou de fora dos dois últimos jogos do Tricolor. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A ausência de Kike Olivera nos últimos jogos do Grêmio não repercutiu apenas em Porto Alegre, mas também em Montevidéu. Sem poder atuar pelo Tricolor, o atacante também ficou de fora da convocação da seleção uruguaia para dois amistosos na Malásia, contra República Dominicana e Uzbequistão.

Em entrevista à rádio El Espectador, na manhã desta segunda-feira (6), o atacante gremista revelou estar entregue ao departamento médico.

— Não é uma ruptura, mas é uma lesão. Quando fiz o exame, saiu um edema, que é quando o músculo está sobrecarregado. Por isso, não viajei com a seleção. O Grêmio tem o exame e eu já havia mandado à seleção. Está tudo corroborado — justificou.

No entanto, a informação trabalhada pela imprensa uruguaia é de que o Tricolor não confirmou a existência da lesão à Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

— Não tenho nem ideia sobre isso. O professor (Santiago Ferro, preparador físico da seleção uruguaia) me chamou para saber como estava me sentindo, se estava pronto para viajar e eu disse que estava desgastado. O exame havia apontado um edema e, no sábado, saberia se poderia viajar. Quando fui avaliar, não podia nem dobrar a perna e disse que se viajasse nestas condições, não daria 100% à equipe. E o professor me disse que a decisão era minha, que me cuidasse para voltar melhor — explicou.

Situação no Grêmio

Comprado no início do ano, Cristian disputou 33 jogos pelo Grêmio, tendo sido titular 26 vezes.

Antes de ficar de fora da viagem a São Paulo, desfalcando a equipe contra Santos e Bragantino, já havia perdido espaço na equipe contra o Mirassol, voltando a iniciar no banco de reservas no Gre-Nal.

— Estou muito triste. De um partida para outra, ele (Mano Menezes) me tirou sem dar explicação, sem dizer nada. Não é que eu estivesse "destruindo", mas estava ajudando a equipe, vinha jogando bem, fazendo as coisas corretas. O que isso me faz pensar é que chegou algum companheiro novo de renome e ele sacou a mim — comentou.

Apesar da condição de reserva, o atacante descartou o desejo de deixar o clube ao final da temporada. O contrato tem duração até o final de 2027.

— Tive algumas sondagens, mas não passa pela minha cabeça deixar o Grêmio. É um campeonato muito importante e quero ir bem aqui para depois fazer uma transferência que possa ser boa tanto para mim como para minha família.