Atacante perde espaço e procura clubes para deixar o Grêmio

Cristian Olivera perdeu espaço no time de Mano Menezes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Uma das ausências do Grêmio nos jogos contra Santos e Bragantino pode deixar o clube na próxima janela de transferências. Cristian Olivera começa a procurar outros clubes e pode sair do Tricolor em breve.

A reportagem de Zero Hora apurou que o atacante relatou para pessoas próximas insatisfação por ter jogado menos nas últimas partidas. O pedido do jogador foi para que os empresários encontrassem clubes interessados na sua contratação para viabilizar uma saída do Tricolor.

Desde a volta da data Fifa, o uruguaio perdeu espaço no time do técnico Mano Menezes, o que incomodou o jogador. De titular até o fim de agosto, Cristian Olivera passou a ser reserva e nem sequer entrou contra a Vitória.

Em contato com Zero Hora, a direção do Grêmio garante que não foi procurada pelo jogador sobre uma saída. O contrato do atacante com o Tricolor vai até o fim de 2027.

Insatisfação nos bastidores

Nos bastidores, porém, há insatisfação com alguns comportamentos apresentados pelo atleta. Neste ano, o jogador perdeu treinos após convocações para o Uruguai. Em uma delas, voltou de carro para Porto Alegre.

Já o jogador disse estar "surpreso" com a manifestação. Afirmou estar "totalmente comprometido com o trabalho". De acordo com ele, o time está em evolução e, portanto, tem interesse em seguir com o grupo, já que há "espaço para evoluir".

Cristian Olivera está fora dos jogos contra Santos e Bragantino por dores musculares. Ele alegou o incômodo na terça-feira (30), antes do embarque. Um dia antes, havia treinado normalmente com o grupo.

Kike chegou ao Grêmio em fevereiro deste ano, vindo do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O Tricolor pagou cerca de US$ 4,5 milhões por 60% dos direitos econômicos do atacante.