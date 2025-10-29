Atacante do Grêmio posta detalhes de recuperação para voltar aos gramados

Afastado dos gramados após lesão, o centroavante Braithwaite postou, em suas redes sociais, fotos e vídeos do processo de recuperação para voltar a atuar pelo Grêmio em 2026.

O dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda em setembro, na derrota do Tricolor para o Mirassol na Arena. Desde então, vem intensificando sua preparação para o retorno.

Ele postou imagens de trabalhos de força, de momentos em câmara hiperbárica e de lazer com a sua família.

No começo do mês, Braithwaite mudou sua dieta e cortou laticínios, carnes vermelhas, focando a alimentação em carnes magras, vegetais e frutas.

Por enquanto, a previsão é que ele fique à disposição somente em abril de 2026. O centroavante atuou em 35 partidas e marcou 15 gols na temporada de 2025.