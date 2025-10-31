As três novas virtudes de Amuzu que encantam Mano Menezes no Grêmio

Amuzu vem se consolidando como titular do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Familiarizado ao futebol brasileiro, Francis Amuzu está mais combativo dentro de campo.

Essa é a avaliação da comissão técnica do Grêmio após os seis jogos consecutivos em que o ganês foi presença assídua na equipe. Além disso, o técnico Mano Menezes está satisfeito com a adaptação do atacante a uma nova função e com a sua precisão nos passes.

Amuzu foi titular nas vitórias contra São Paulo, por 2 a 0, e Juventude, por 3 a 1. Em ambas, o atleta melhorou de forma bastante significativa os seus índices de desarmes e de vitórias em disputas de bola, virtudes que o atleta não tinha no Anderlecht-BEL, onde era um ponta-esquerda com menos atribuições defensivas.

Além disso, a avaliação é de que o ganês está se adaptando bem à nova função pedida por Mano, para se posicionar mais vezes na porção central do campo e mais próximo à área, sendo um ponta menos agudo em relação aos tempos de futebol belga.

Outro índice em que Amuzu apresentou evolução foi a precisão do passe. De acordo com dados do site Sofa Score, o ganês teve aproveitamento de 94% e 93% de passes certos, respectivamente, nos jogos contra São Paulo e Juventude, sendo que a ampla maioria deles ocorreu no campo do adversário.

Com a moral elevada, Amuzu deve seguir no time titular contra o Corinthians, no domingo (2), em São Paulo.

A principal dúvida gremista, no entanto, está na lateral direita, onde Gustavo Martins e João Lucas disputam uma posição.

No mais, o provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

Corinthians e Grêmio enfrentam-se neste domingo (2), às 18h30min, na Arena Corinthians.