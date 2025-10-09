As opções para Mano escalar o ataque do Grêmio na volta do Brasileirão

Pavon foi titular nos últimos cinco jogos do Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A volta do Brasileirão vem acompanhada no Grêmio com uma dúvida. A lesão de Willian abriu uma vaga entre os titulares. Até o momento, sem a figura do meia-atacante, Mano Menezes apostou em uma equipe com dois pontas para tentar manter o sistema ofensivo produtivo. Cinco nomes brigam por esses dois lugares.

Opções que não estavam disponíveis na derrota para o Bragantino, mas que podem ser alternativas para a partida da próxima quinta-feira contra o São Paulo.

Liberado após cumprir suspensão, Alysson desponta como favorito para ocupar uma das vagas. O jovem é quem mais entrou em campo com a atual comissão técnica no Brasileirão. Mesmo que seja o atacante que precise de mais minutos para participar de um gol, em média 583 minutos para cada contribuição, o atacante é um dos destaques da equipe na temporada.

Outro favorito ao posto é Pavon. O argentino virou titular no último Gre-Nal, como parte da estratégia de ter um armador no lado esquerdo junto a Edenilson na articulação. São cinco jogos consecutivos como titular. A resposta no clássico foi boa. Mas desde a lesão de Willian, e a mudança para a ponta esquerda, o camisa 7 não reproduziu os melhores momentos. Incluindo algumas vaias na partida contra o Vitória.

— Pavon foi melhor pela direita. Ele tem mais dificuldade pela esquerda. Mas Alysson só joga pela direita. Então achei mais correto, mais produtivo para a equipe sacrificar um pouco o Pavon. Resolveu a parte defensiva, mas deixou um pouco a desejar na parte ofensiva. Nós não vamos abandonar ninguém. Porque exatamente o que mudamos, desde que estamos aqui, é que somos todos mais unidos e mais fortes unidos — disse Mano, após o jogo do dia 28 de setembro.

A opção que retorna é Cristian Olivera. O uruguaio volta a ser alternativa após perder as partidas contra Santos e Bragantino por questões físicas. Mas o jogador virou centro de uma polêmica ao reclamar de ter sido sacado da equipe titular por Mano.

— De um partida para outra, ele (Mano Menezes) me tirou sem dar explicação, sem dizer nada. Não é que eu estivesse "destruindo", mas estava ajudando a equipe, vinha jogando bem, fazendo as coisas corretas. O que isso me faz pensar é que chegou algum companheiro novo de renome e ele sacou a mim — comentou o jogador.

Uma conversa entre o uruguaio, comissão técnica e direção na última segunda tratou da situação.

Amuzu também ganhou pontos nos últimos jogos pelo rendimento, com um gol e uma assistência contra o Vitória, mas também prefere jogar pela esquerda.

Aravena, titular contra o Bragantino, fecha a relação de pontas do elenco. Mas o chileno também tem sido treinado para ser opção como centroavante.

Os números dos pontas utilizados por Mano no Brasileirão:

Amuzu

9 jogos (236 minutos)

2 gols e 1 assistência

79 minutos para participar de um gol

Alysson

18 jogos (1.167 minutos)

1 gol e 1 assistência

583 minutos para participar de um gol

Aravena

15 jogos (405 minutos)

3 gols

135 minutos para participar de um gol

Cristian Olivera

16 jogos (1.045 minutos)

2 gols

522 minutos para participar de um gol

Pavon

14 jogos (678 minutos)

2 assistências

339 minutos para participar de um gol

