As lições para o Grêmio após a goleada sofrida para o Bahia 

Depois da goleada para o Bahia, o Grêmio busca tirar lições do resultado para a reta final do Brasileirão. O sonho de vaga na Libertadores ficou mais distante após a péssima exibição em Salvador.

Para evitar que esse tipo de rendimento se repita, a comissão técnica de Mano Menezes voltará ao trabalho com os jogadores nesta terça-feira (21) no CT Luiz Carvalho. Após a folga de segunda-feira (20), o grupo terá tempo de fazer ajustes até o jogo do próximo domingo contra o Juventude.

O que mais trouxe frustração para os bastidores é a dificuldade de engatar uma sequência positiva. Após a boa vitória sobre o São Paulo, a derrota na Arena Fonte Nova foi um baque.

Um resultado positivo aproximaria o Tricolor da zona de classificação para a Libertadores, mas, outra vez, a expectativa foi frustrada. A avaliação de Mano Menezes feita ao final da partida em Salvador reconheceu que a equipe voltou a apresentar problemas graves.

— Voltamos a ser um Grêmio que não queríamos mais ser. Com qualquer desfalque, o Grêmio não pode apresentar um jogo como esse — afirmou.

Baixa eficiência defensiva

A relação de dificuldades que atrapalharam a equipe desde o início do ano se manifestaram novamente. Mesmo com uma escalação voltada para resguardar o time defensivamente, o setor não foi eficiente.

— Defensivamente, acho que houve dois problemas mais graves nos primeiros minutos. A dificuldade de imposição nos duelos, que ficou mais evidente no lado esquerdo da defesa no embate entre Marlon e Ademir e a proteção a área — opinou Henrique Fernandes, comentarista do SporTV, e continuou:

— O Bahia é um time que normalmente tem muita posse. Se você não protege bem a entrada de sua área e a própria área em si, vai sofrer. Quase toda ação do Bahia mais estruturada terminou em finalização e duas entraram logo nos primeiros 10 minutos. Isso condiciona demais o jogo.

Sem ação ofensiva

Mas não foi apenas quando tentava desarmar o adversário que os problemas do time se manifestaram. Sem Arthur, o Grêmio voltou a ser uma equipe que não conseguiu se organizar para ameaçar o gol do adversário.

— Depois dos 2 a 0, o Grêmio passou a sofrer principalmente com a pressão bem feita do time baiano. Quando recuperava, rapidamente era pressionado e devolvia a bola. Não conseguia acionar os pontas, que acabaram ficando recuados demais na primeira etapa para auxiliarem na marcação e nem Carlos Vinícius na ligação direta — avaliou.

Para o comentarista da SporTV, o treinador até tentou mudar o cenário, mas não obteve sucesso:

— Mano até tentou modificar isso no segundo tempo com Amuzu mais centralizado e algumas mudanças na estrutura da saída de bola. Mas aí o Bahia já tinha 3 a 0 a favor, conseguiu baixar bem o bloco e controlou o jogo.

Calendário

O calendário gremista no Brasileirão reserva mais nove compromissos. Até dezembro, o Tricolor ainda enfrentará Juventude, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport.

A esperança é de que o retorno de Arthur e de outros jogadores do departamento médico ajudem a comissão técnica a encontrar soluções para evitar novas decepções. Ou o ano de 2026 será novamente sem a principal competição do continente no calendário do clube.

