Arthur se revolta com arbitragem nas redes sociais: "Jogo sim e jogo sim, é a mesma coisa"

O Grêmio protestou contra a arbitragem após a derrota, por 1 a 0, para o Bragantino. Após o jogo, o lateral Marlon fez duras críticas na saída de campo. Depois, na entrevista coletiva, Guto Peixoto também reclamou das decisões da arbitragem em São Paulo.
Arthur, que questionou o critério da arbitragem no intervalo da partida, voltou a reclamar nas redes sociais após o confronto.
"Jogo sim e jogo sim, é a mesma coisa. Uma hora cansa", escreveu Arthur no Instagram.
No intervalo da partida, o volante questionou a expulsão de Kannemann:
— Contato que sempre tem dentro da área. E ele nem foi no VAR, disse que tinha certeza. Tem hora que vai, tem hora que não vai (na cabine do VAR). A gente só pede um critério. Odeio criticar a arbitragem, mas é complicado. A gente trabalha a semana inteira. Não é a primeira vez — protestou.
Com a derrota, o Grêmio está na 10ª colocação, com 33 pontos. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (16), às 19h, contra o São Paulo. O jogo será na Arena, em Porto Alegre.
