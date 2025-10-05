Arthur se revolta com arbitragem nas redes sociais: "Jogo sim e jogo sim, é a mesma coisa"

Arthur protestou nas redes sociais. Reprodução / Instagram Arthur

Arthur, que questionou o critério da arbitragem no intervalo da partida, voltou a reclamar nas redes sociais após o confronto.

"Jogo sim e jogo sim, é a mesma coisa. Uma hora cansa", escreveu Arthur no Instagram.

No intervalo da partida, o volante questionou a expulsão de Kannemann:

— Contato que sempre tem dentro da área. E ele nem foi no VAR, disse que tinha certeza. Tem hora que vai, tem hora que não vai (na cabine do VAR). A gente só pede um critério. Odeio criticar a arbitragem, mas é complicado. A gente trabalha a semana inteira. Não é a primeira vez — protestou.

Com a derrota, o Grêmio está na 10ª colocação, com 33 pontos. O Tricolor volta a campo na quinta-feira (16), às 19h, contra o São Paulo. O jogo será na Arena, em Porto Alegre.