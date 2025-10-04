Arthur protesta contra arbitragem após expulsão de Kannemann: "A gente só pede um critério" 

JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A polêmica expulsão do zagueiro Kannemann, no fim do primeiro tempo na partida contra o Bragantino, neste sábado (4), irritou demais os jogadores do Grêmio.

Após "herdar" a braçadeira de capitão, Arthur se manifestou ao fim do primeiro tempo, na saída de campo, antes do intervalo.

Logo após o apito final, o volante reviu o lance na beira do campo, e disse não ter visto nenhum movimento de agressão por parte de Kannemann. E que, no campo, também teve a sensação de que não havia acontecido nada:

— Contato que sempre tem dentro da área. E ele nem foi no VAR, disse que tinha certeza. Tem hora que vai, tem hora que não vai (na cabine do VAR). A gente só pede um critério. Odeio criticar a arbitragem, mas é complicado. A gente trabalha a semana inteira. Não é a primeira vez — protestou o volante, que deixou o local destinado à entrevista de forma intempestiva, bastante irritado com o árbitro.

O árbitro expulsou o zagueiro Kannemann, já nos acréscimos, em um lance que gerou muita reclamação do Tricolor. Antes mesmo de a cobrança ser feita, a arbitragem teria visto uma agressão.

Mesmo com muita reclamação do Grêmio e do próprio zagueiro Kannemann, que sequer foi ao VAR rever o lance, ele manteve a decisão.

Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, a decisão foi equivocada.

