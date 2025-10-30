Arthur fala sobre permanência no Grêmio após junho de 2026: "Não depende muito de mim"

Arthur tem contrato com o Grêmio até junho de 2026. Depois, terá de resolver sua situação com a Juventus se quiser permanecer em Porto Alegre. Em entrevista exclusiva à Zero Hora, o volante desconversou sobre sua permanência.

— Acho que não é o momento de pensar nisso ainda, não me agrega em nada. Quero agora estar focado no Grêmio. Até junho é Grêmio. Até lá, isso depende de mim. Logo depois de junho, não depende muito de mim. Todo mundo sabe como estou feliz aqui no Grêmio e o quanto amo o Grêmio. Depois de junho, a gente não sabe. É focar no presente e deixar bem preparado o futuro para depois — ressaltou.

Arthur voltou ao Grêmio na janela do meio do ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Desde que desembarcou em Porto Alegre, Arthur ajudou o time a somar 13 em 24 pontos disputados e subir da 14ª posição para a 11ª.

Segundo o colunista de ZH, Eduardo Gabardo, a equipe italiana emprestou Arthur com a exigência de que não existe valor fixado em contrato para o Grêmio comprar o meio-campista após o final do empréstimo. A permanência ou não dele no Grêmio dependerá de uma negociação entre os dois clubes.

