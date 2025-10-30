Arthur elogia Mano Menezes e admite "surpresa" com técnico do Grêmio: "Meu momento também é mérito dele"

Meio-campista trabalha pela primeira vez com treinador gremista. Duda Fortes / Agencia RBS

Sem saber se permanecerá no Grêmio para a temporada de 2026, Mano Menezes ganhou um importante apoio nesta quinta-feira (30). Em entrevista exclusiva para Zero Hora, o meio-campista Arthur fez elogios ao atual treinador gremista e admitiu, inclusive, que se surpreendeu com o trabalho de Mano.

— Um treinador desse nível, com títulos e Seleção. Você já espera algo dele, mas ele me surpreendeu muito. É um cara parceiro do jogador. Consegue tirar o melhor de cada um. Meu momento também é mérito dele, que enxergou o momento de me colocar em campo. Muitas vezes tem muita pressão, ele vem com a experiência dele e deixa o clima leve. Nos trabalhos, você nota a diferença e vê a evolução — respaldou Arthur.

Mano tem contrato com o Grêmio até o final de 2025, mas com cláusula de renovação para a próxima temporada. Apesar da questão contratual, o treinador afirmou que aguardará a definição política no clube para saber se segue ou não como treinador do clube.

Arthur tem contrato com o Grêmio até junho de 2026 e também não tem sua permanência assegurada após o término do vínculo com o clube gremista. O meio-campista está vinculado com a Juventus até 30 de junho de 2027.