Após vitória do Grêmio, Mano Menezes destaca evolução da equipe: “Estamos mais seguros em todos os aspectos”

O time de Mano Menezes voltou a vencer com superioridade no Brasileirão. Sem grandes dificuldades, o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0 nesta quinta-feira (16), na Arena, pela 28ª rodada.

Os gols gremistas foram marcados por Carlos Vinícius, após desvio em chute de Amuzu, no primeiro tempo, e de pênalti, na etapa final. Com o resultado, o Grêmio sobe para 11º, respira na luta contra o Z-4 e fica um pouco mais próximo do bloco que briga por vaga à Libertadores do ano que vem.

O Tricolor, enfim, cumpre aquilo que Mano tanto projetava, desde sua chegada: a evolução da equipe.

— Eu não sou de ficar dando desculpa. Sabia que as coisas iriam melhorar. Estamos mais seguros em todos os aspectos do jogo, com a posse de bola, sofremos menos defensivamente. Estamos mais calmos na transição, com a qualidade dos jogadores, então chegamos mais lucidamente na frente. A confiança aumentando vem um ingrediente muito importante para a gente dar um salto — disse Mano, que ainda avaliou o desempenho do time contra o São Paulo:

— A gente cedeu poucas oportunidades, porque organizou bem. E nós tivemos seis ou sete conclusões importantes. Poderíamos até ampliar esse placar. A equipe está de parabéns, o torcedor que veio nos ajudou bastante. O campo está maravilhoso para jogar futebol, tem que dar os parabéns para quem.

Destaques da vitória

Com dores, Alysson deixou o campo para a entrada de Pavon. Criticado nos últimos jogos, o argentino dessa vez entrou bem e acabou como um dos destaques do jogo na Arena, assim como Edenilson e Amuzu. O trio foi elogiado por Mano na coletiva após a partida:

— Acho que tivemos vários destaques. Talvez Edenilson tenha sido um dos que se destacou mais. Ficamos felizes porque a gente tem trabalhado muito para que esse "ranço" que tem contra o Edenilson seja apagado. Pavon entrou bem, depois Kike Olivera também. E Amuzu fez um jogo bem consistente em todos os aspectos.