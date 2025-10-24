Após lesão de Marcos Rocha, lateral volta a ser dor de cabeça para Mano no Grêmio

Gustavo Martins foi a primeira opção para o lugar de Marcos Rocha no jogo contra o Bahia. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A lesão de Marcos Rocha volta a abrir uma lacuna na defesa do Grêmio. A lateral vira dor de cabeça para Mano Menezes e sua comissão técnica na sequência do Brasileirão. Depois de perder João Pedro para o restante da temporada, a vinda do ex-jogador do Palmeiras solucionou os problemas da função.

Mas como o atleta saiu machucado na goleada para o Bahia, e deve perder quase um mês em recuperação, Gustavo Martins e João Lucas disputam a titularidade para os próximos compromissos do clube.

Uma dor que já tirou Marcos das partidas agora foi confirmada como um problema mais grave. Após a realização de exames, o lateral-direito de 36 anos teve constatada um problema de Grau II-A na coxa esquerda. Isso mesmo com a preservação dos jogos contra Santos e Bragantino antes da parada para a data Fifa.

— Já fiquei de fora por causa desse desconforto. O momento precisa de superação, vontade e garra. Sempre me coloquei à disposição. É deletar o que aconteceu hoje. Tomamos uma goleada, mas contamos com o apoio do nosso torcedor — disse o lateral, após a partida na Arena Fonte Nova.

Sete jogadores utilizados

A posição virou dor cabeça no clube em 2025. Ao todo, sete jogadores já iniciaram partidas na posição na temporada. Igor Serrote, João Pedro, João Lucas e Marcos Rocha também receberam oportunidades. Além dos especialista na função, Mano improvisou Ronald, Gustavo Martins e Camilo. A dúvida agora para a partida deste domingo é justamente por qual caminho a comissão técnica vai optar.

Pelo estilo da partida, com o Juventude precisando vencer na Arena para manter esperanças de fugir do rebaixamento, a escolha pode ser adaptada.

— Acredito que nenhuma das soluções são boas. É questão de opção. Será um jogo em que o Juventude não pode se defender. É a última chance de ter algum respiro. Eles vão ter que ter válvula de escape para ganhar o jogo. E a gente imagina que o Carpini vai ter a opção pela esquerda. Não sei quem vai ser, Ênio talvez. Seria talvez o mais lógico para esse jogo — analisou Sérgio Xavier, comentarista do SporTV.

Primeira opção na Arena Fonte Nova após a lesão de Marcos Rocha, Gustavo Martins larga em vantagem na disputa pela titularidade. Zagueiro de origem, o defensor é elogiado pelo bom rendimento na bola aérea e na marcação aos adversários.

— Será um jogo em que o Juventude tentará atacar. Aí é melhor ter um jogador com perfil de zagueiro, o Gustavo, e tentar canalizar o lado esquerdo como o lado do apoio. E não o lado direito. Mas acho que para esse caso, desse jogo específico, é muito mais para o Gustavo — opinou Sérgio.

João Lucas, ex-Juventude, entrou no final da partida contra o Bahia. Contratado pelo destaque com o clube da Serra no Brasileirão do ano passado, o lateral não repetiu o desempenho em Porto Alegre. Ao todo, participou de apenas 14 jogos em 2025. Contra o Athletic, pela Copa do Brasil, marcou um gol a favor e um contra durante a partida.