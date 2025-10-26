Após hat-trick, Carlos Vinícius celebra vitória do Grêmio sobre o Juventude: "As coisas começam a fluir"

Carlo Vinícius começou o domingo (26) com três gols em sua recente jornada pelo Grêmio. No final da tarde do mesmo dia, dobrou este número ao completar sete jogos no Tricolor.
O atacante marcou três vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Após o hat-trick, o camisa 95 celebrou a atuação e o resultado conquistado.
— Muito feliz com os três gols e os três pontos, eram muito importantes para nossa caminhada. A gente veio com o pensamento de fazer um grande jogo, para nos dar mais confiança. E foi isso que aconteceu. A gente vê quando a equipe está bem, as coisas começam a fluir — completou.
O primeiro gol de Carlos Vinícius na tarde deste domingo foi marcado em cobrança de pênalti, no primeiro tempo. Na etapa final, aos 2 e aos 22 minutos, voltou a balançar a rede após pifadas de Amuzu e Alysson.
Em 11º na tabela, com 39 pontos, o Grêmio volta a campo no próximo domingo (2), às 16h. O compromisso é fora de casa, contra o Corinthians, 10ª colocado com a mesma pontuação.
