Após gols de Carlos Vinícius, Tottenham manda recado ao Grêmio nas redes sociais; confira

Carlos Vinícius atuou pelo Tottenham na temporada de 2021/22. Jeff Botega / Agencia RBS

O hat-trick de Carlos Vinícius pelo Grêmio sobre o Juventude, no domingo (26) chegou nos bastidores do Tottenham, da Inglaterra. Foi justamente no clube londrino que o atacante havia marcado três gols em uma mesma partida pela última vez até então.

Em suas redes sociais, o Tottenham postou uma foto de Carlos Vinícius com a camisa do time e escreveu, em português: "De nada, Grêmio".

Carlos Vinícius vestiu as cores do Tottenham na temporada de 2021/22. Em 22 jogos com a camisa do clube londrino, também somou um hat-trick — ao todo, marcou 10 gols e deu três assistências.

Contratado pelo Grêmio em julho, quando estava livre no mercado após deixar o Fulham, o camisa 95 já soma seis gols em sete partidas pelo Tricolor. Seu contrato é válido até dezembro de 2026.

Atuação contra o Juventude

O primeiro gol de Carlos Vinícius no duelo contra o Juventude foi marcado em cobrança de pênalti, no primeiro tempo. Na etapa final, aos 2 e aos 22 minutos, voltou a balançar a rede após pifadas de Amuzu e Alysson.