Após expulsão de Kannemann, Grêmio contesta arbitragem e aponta erros nas últimas três rodadas

Jogadores reclamaram com a arbitragem após o jogo. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A expulsão de Kannemann contra o Bragantino, em duelo neste sábado (4) válido pela 27º rodada do Brasileirão, gerou desconforto no Grêmio. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor afirma ter sido prejudicado por três erros da arbitragem nas últimas rodadas do campeonato.

A publicação faz menção ao gol de Alysson anulado por toque de mão de Edenilson no jogo contra o Santos e aos três pênaltis marcados à favor do Inter.

Com o jogo ainda rolando em Bragança Paulista, o Grêmio publicou um vídeo que mostra imagens do lance que gerou a expulsão de Kannemann e escreveu: "Apenas nos últimos três jogos, tivemos três pênaltis marcados contra nós, um gol mal anulado e uma expulsão sem nenhuma imagem que comprove a agressão".

O vídeo também traz a entrevista que o zagueiro Pedro Henrique, envolvido no lance com o zagueiro argentino, concedeu no intervalo da partida. "Nem o próprio jogador supostamente agredido foi conclusivo ao analisar o lance".

Análise da expulsão do Kannemann

Na sequência, o Tricolor destaca que todos os lances citados, "polêmicos para dizer o mínimos", foram revisados pelo VAR e tiveram decisões favoráveis aos adversários.

"Ou estamos diante de uma coincidência bastante incomum ou nos darão direito de acharmos que há alguma predisposição nas análises dos nossos jogos".

Por fim, a equipe tricolor pede clareza nos critérios adotados pelos árbitros.

"Queremos apenas uma arbitragem justa, com critérios claros, que não diminua o futebol brasileiro, produto que todos nós lutamos para elevar todos os dias", conclui.

Veja a publicação do Grêmio

Análise do pênalti