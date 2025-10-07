Grêmio

Aparar arestas
Notícia

Após declarações, Kike Olivera tem reunião no Grêmio em reapresentação

Falas recentes do jogador sobre sua situação médica e o descontentamento com o aproveitamento no time geraram repercussão

Geison Lisboa

Enviar email

Valéria Possamai

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS