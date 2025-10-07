Após declarações, Kike Olivera tem reunião no Grêmio em reapresentação

Atacante disputou 33 jogos pelo Grêmio, tendo sido titular em 26 vezes. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O dia de reapresentação no Grêmio foi marcado por uma reunião entre Cristian Olivera, comissão técnica e diretoria de futebol. Declarações recentes do jogador sobre sua situação médica e o descontentamento com o aproveitamento no time geraram repercussão.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, um dos motivos do encontro foi no sentido de aparar algumas arestas. Em entrevista à rádio El Espectador, de Montevidéu, o jogador trouxe sua versão sobre a ausência na seleção uruguaia. Segundo ele, o clube tinha um exame que apontava sua lesão.

— Não é uma ruptura, mas é uma lesão. Quando fiz o exame, saiu um edema, que é quando o músculo está sobrecarregado. Por isso, não viajei com a seleção. O Grêmio tem o exame e eu já havia mandado à seleção.

Além disso, Kike demonstrou descontentamento sobre a perda de espaço na equipe. Antes de ficar de fora da viagem a São Paulo, desfalcando a equipe contra Santos e Bragantino, ele havia começado no banco contra Mirassol, Inter e Botafogo, e na partida contra o Vitória sequer foi utilizado.

— De um partida para outra, ele (Mano Menezes) me tirou sem dar explicação, sem dizer nada. Não é que eu estivesse "destruindo", mas estava ajudando a equipe, vinha jogando bem, fazendo as coisas corretas. O que isso me faz pensar é que chegou algum companheiro novo de renome e ele sacou a mim — comentou o jogador.

O período de pausa para a data Fifa seguirá para o jogador recuperar sua condição clínica. Além disso, a partir da lesão de Willian, uma das principais contratações da última janela, o uruguaio poderá receber novas oportunidades.

Contratado no início desta temporada, o atacante disputou 33 jogos pelo Grêmio, tendo sido titular 26 vezes. Desde então, são cinco gols e duas assistências. O contrato com o Grêmio é até o final de 2027.