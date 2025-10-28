Após aprovação do Conselho, Grêmio prepara primeiro evento para celebrar novo momento da Arena

Mosqueteiras participarão de primeiro jogo sob nova gestão. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar de ter assumido o comando da Arena após a assinatura do contrato, realizada no dia 16 de outubro, ocasião em que o presidente Alberto Guerra e o empresário Marcelo Marques formalizaram a transferência da gestão, o clube ainda precisava da aprovação do Conselho Deliberativo para sacramentar o processo.

Na noite de segunda-feira (27), 299 conselheiros aprovaram, por aclamação, o documento e as alterações propostas no estatuto do clube. Agora o Grêmio passa a ser o dono da Arena de forma oficial. O primeiro ato para marcar esse novo momento tem data definida.

No sábado (1º), o Grêmio abrirá parte da Arena para receber a partida válida pela semifinal do Gauchão Feminino. O jogo contra o Brasil de Farroupilha está marcado para as 11h. Apenas o setor Gramado Oeste está disponível ao público.

Este será o primeiro evento oficial após a aclamação dos conselheiros gremistas. Três dias depois, na quarta-feira (5), o time comandado por Mano Menezes enfrentará o Cruzeiro na Arena, no primeiro jogo oficial do time masculino sob a nova gestão do estádio.