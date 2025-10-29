Após 35 anos, Grêmio recebe da CBF taça de campeão da Supercopa do Brasil: "Dia histórico"

Jogadores da campanha de 1990 estiveram na Arena. Alex Torrealba / Agência RBS

Após 35 anos de espera, a taça Supercopa do Brasil está na galeria de conquistas do Grêmio. Das mãos do presidente da CBF, Samir Xaud, que esteve na Arena nesta quarta-feira (29), o presidente Alberto Guerra e alguns jogadores da época receberam o troféu referente ao título conquistado em cima do Vasco, em 1990.

Esse torneio reuniu os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Grêmio — vencedor da Copa do Brasil de 1989 — superou o Vasco — campeão do Brasileiro de 1989 — em dois jogos. No primeiro, no Olímpico, 2 a 0, com gols de Darci e Nilson. A volta, em São Januário, terminou empatada sem gols.

Leia Mais Como foi a decisão da Supercopa do Brasil vencida pelo Grêmio em 1990; relembre as escalações

Troféu da Supercopa do Brasil de 1989. Alex Torrealba / Agência RBS

"Empatia da nova gestão"

O troféu de campeão, no entanto, não foi entregue na época. Não há um motivo oficial, mas, acredita-se que foi porque os dois jogos da decisão também foram válidos pela primeira fase da Libertadores de 1990. O calendário já era um problema no futebol brasileiro naquela época.

— É mais uma ação da nova gestão, em que estamos entregando uma taça devida ao Grêmio, que teve seus méritos — disse Xaud.

— Essa reparação histórica é muito importante. Para o Grêmio, é um dia histórico. Vários presidentes da CBF tentaram e não conseguiram. Isso mostra a empatia dessa nova gestão — afirma Guerra.

Reconhecimento para os campeões

Alguns jogadores do time campeão em 1990 estiveram presentes no evento. Darci, que marcou o primeiro gol, de cabeça, no Olímpico, ficou muito feliz pelo reconhecimento.

— É muita emoção, ainda mais depois de tantos anos ter a chance de rever os amigos. Não dá para esquecer nunca (sobre o gol). Eu sempre dou uma olhada para realmente crer que foi verdade. Muito feliz por ter conseguido um feito tão grande da época — conta o antigo meio-campista do Tricolor.

O goleiro do time campeão era Mazarópi, que não sofreu gol em nenhum dos jogos. Ele considera que o reconhecimento do título acaba com uma injustiça.