Amuzu critica arbitragem brasileira: "Às vezes eu não entendo o VAR aqui"

O atacante do Grêmio, Francis Amuzu, já se considera adaptado a Porto Alegre e, aos poucos, está se familiarizando com o português. Porém, o ganês ainda não se acostumou com a arbitragem do Brasil. Especialmente com o VAR.

— Eu não entendo. Eles tem o VAR e às vezes veem no VAR que a jogada é clara, mas marcam o contrário. Não é falta e eles dizem que é falta. Como no jogo contra o Bragantino, com o Kannemann. Não faz sentido, nunca seria cartão vermelho ali — protestou em entrevista exclusiva a Zero Hora, e completou:

— E eu sinto que às vezes os árbitros aqui são um pouco contra o Grêmio. Eu não sei por quê, mas é a sensação que eu tenho.

Na avaliação de Amuzu, o VAR funciona melhor na Europa.

— Acredito que sim. Quando tem o VAR, lá não é só o árbitro quem decide, tem outras pessoas assistindo e passando as informações para os árbitros no campo. Acho que essa é a grande diferença. Não sei se assim é aqui — comentou.

Jogo mais intenso

Ao longo da entrevista, o atacante ainda disse que ficou surpreso com a velocidade do jogo no Brasil.

— A intensidade me surpreendeu. A intensidade aqui é muito alta. E os árbitros aqui deixam o jogo correr mais. Na maior parte do tempo, na Bélgica, se alguém te empurra, é falta. Aqui o árbitro só te olha e diz “levanta”. Para mim essa é a grande diferença entre a Bélgica e aqui. A intensidade — destacou.

Amuzu está cotado para ser titular do Grêmio contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena.

