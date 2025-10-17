Alexandre Rossato agradece compreensão dos jogadores pelos salários atrasados e afirma: "Grêmio já superou esse tema"

Rossato concedeu entrevista após o jogo contra o São Paulo. José Alberto Andrade / Agência RBS

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, concedeu entrevista após a vitória sobre o São Paulo, nesta quinta-feira (16), na Arena. O Tricolor venceu a 28ª rodada do Brasileirão por 2 a 0 com gols de Carlos Vinícius.

O dirigente esclareceu o recente caso dos salários não pagos aos jogadores devido ao atraso do repasse da Alfa, patrocinadora máster do clube. Ele afirmou que a situação já foi normalizada e agradeceu a compreensão dos atletas:

— O Grêmio superou esse tema, dentro do período, inclusive, combinado com os atletas. Os atletas entenderam o recado. Acho que tenho que aqui também parabenizar a equipe, a comissão técnica e não só o time, mas o grupo de atletas do Grêmio, que vem se dedicando. Nós passamos por grandes dificuldades de lesões. E eles entenderam facilmente isso e o Grêmio já superou esse tema.

Os salários foram colocados em dia com a ajuda do conselheiro gremista Celso Rigo. O empresário fez um aporte financeiro que permitiu ao clube pagar, na terceira semana de outubro, os salários referentes a setembro, que deveriam ter sido pagos no início do mês.

O Grêmio confirma que teve atraso no recebimento do dinheiro acertado contratualmente com a Alfa, casa de apostas que estampa a marca na camisa desde fevereiro de 2025. Novos atrasos no repasse do dinheiro estão previstos para novembro e dezembro. Desta forma, o Tricolor tenta operacionalizar para evitar ficar em débito com os jogadores nos dois próximos meses.

